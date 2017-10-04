Из реки в Трубчевском районе подняли труп мужчины
4 октября в реке в Трубчевском районе обнаружили тело 48-летнего мужчины.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП произошло в деревне Телец. На месте работали пять человек: трое полицейских, инспектор ГИМС и представитель районной администрации. Было задействовано три единицы техники.
Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются.
Новости регионов
Администрация Смоленской области и Группа «Акрон» подписали Соглашение о строительстве нового производства сложных минеральных удобрений
04 Октября, 2017
|+9
|$58
|€68
Депутат Брянской областной Думы, председатель Брянского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич провёл личный приём граждан в общественной приёмной в Карачеве.
«Ростелеком» проводит федеральную акцию «Видеотрафик в комплекте», благодаря которой абоненты мобильной связи компании могут смотреть «Интерактивное ТВ» без оплаты интернет-трафика. Просмотр ТВ или кино «съедает» довольно много мобильного интернет-трафика, но больше его не надо считать и оплачивать или беспокоиться о преждевременном расходовании интернет-пакетов.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком синхронизировала время отправления и прибытия пригородных поездов №6212
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.