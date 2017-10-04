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Из реки в Трубчевском районе подняли труп мужчины

Опубликовано Сегодня, 15:00

4 октября в реке в Трубчевском районе обнаружили тело 48-летнего мужчины.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, ЧП произошло в деревне Телец. На месте работали пять человек: трое полицейских, инспектор ГИМС и представитель районной администрации. Было задействовано три единицы техники.

Обстоятельства и причины гибели мужчины устанавливаются.

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