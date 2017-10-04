В Брянске женщина погибла под колесами «Опеля»: полиция ищет свидетелей
Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Бежицком районе Брянска, в результате которого погибла пожилая женщина.
25 сентября около 13.20 у дома № 1а по улице Комсомольской 79-летнюю пенсионерку сбил 30-летний водитель автомобиля Opel Omega. Женщина получила тяжелые травмы, от которых спустя два дня умерла в больнице.
Очевидцев просят обращаться по адресу: Брянск, проспект Московский, 61а, кабинет 102. Телефоны: 63-56-18, 63-11-30, 74-71-02.
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