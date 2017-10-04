Под Брянском пропал 77-летний Геннадий Кулаков

В Брянском районе пропал 77-летний Геннадий Яковлевич Кулаков.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионер пропал 26 сентября на станции Чернец. Может нуждаться в медицинской помощи

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, короткие седые волосы. Был одет в темные кофту и куртку, кепку защитного цвета с козырьком и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Геннадия Кулакова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.