Под Брянском пропал 77-летний Геннадий Кулаков
В Брянском районе пропал 77-летний Геннадий Яковлевич Кулаков.
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Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, короткие седые волосы. Был одет в темные кофту и куртку, кепку защитного цвета с козырьком и черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Геннадия Кулакова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
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04 Октября, 2017
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