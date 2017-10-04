Брянцы застукали троих наркосбытчиков с «закладками»
За один день жители Брянска помогли с поличным задержать троих наркосбытчиков.
В дежурную часть поступило сообщение от жителя Советского района. Мужчина рассказал, что прохожий ведет себя подозрительно и, по его мнению, делает «закладки» запрещенных веществ. Через несколько минут наряд патрульно-постовой службы УМВД по городу Брянску задержал подозреваемого – в кармане жителя Белых Берегов находились свертки с порошкообразным веществом белого цвета.
Спустя несколько часов в полицию поступило аналогичное сообщение. Патрульные задержали двоих жителей Калужской области с пластиковыми пакетами с кристаллическим веществом.
Изъятые вещества направлены на экспертизу.
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