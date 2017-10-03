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На Литейной в Брянске самосвал на скорости врезался в столб

Опубликовано Вчера, 22:37

В Брянске самосвал на скорости протаранил столб.

ДТП произошло вечером 4 октября. Очевидцы выложили фото и видео в соцсетях.

По их словам, на улице Литейной водитель самосвала сначала задел микроавтобус, а затем врезался в столб.

«Он в столб въехал, чтобы избежать ДТП с «бусиком», который перед ним выехал», «Видно, что даже не тормозил, а направил в столб, или водитель пьян, или герой», – пишут очевидцы аварии.

От удара повредило кабину самосвала, также повреждены колеса и кузов.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.




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