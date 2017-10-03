На Литейной в Брянске самосвал на скорости врезался в столб
В Брянске самосвал на скорости протаранил столб.
ДТП произошло вечером 4 октября. Очевидцы выложили фото и видео в соцсетях.
По их словам, на улице Литейной водитель самосвала сначала задел микроавтобус, а затем врезался в столб.
«Он в столб въехал, чтобы избежать ДТП с «бусиком», который перед ним выехал», «Видно, что даже не тормозил, а направил в столб, или водитель пьян, или герой», – пишут очевидцы аварии.
От удара повредило кабину самосвала, также повреждены колеса и кузов.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
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