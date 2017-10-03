В Брянске неизвестный водитель сбил мотоциклиста и скрылся

В Брянске в результате ДТП пострадал 48-летний водитель мотоцикла Kawasaki.

4 октября около 17.10 у дома № 19 по улице Софьи Перовской в Советском районе мотоциклиста сбил неизвестный водитель, который ехал по улице Урицкого со стороны Карачижской и поворачивал налево, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель мотоцикла двигался во встречном направлении от улицы Красноармейской в сторону улицы Карачижской. С места ДТП автомобилист скрылся.

У мотоциклиста диагностировали перелом левой кисти и сотрясение мозга.

По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.