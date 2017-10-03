В Брянске неизвестный водитель сбил мотоциклиста и скрылся
В Брянске в результате ДТП пострадал 48-летний водитель мотоцикла Kawasaki.
4 октября около 17.10 у дома № 19 по улице Софьи Перовской в Советском районе мотоциклиста сбил неизвестный водитель, который ехал по улице Урицкого со стороны Карачижской и поворачивал налево, сообщили в городском ОГИБДД. Водитель мотоцикла двигался во встречном направлении от улицы Красноармейской в сторону улицы Карачижской. С места ДТП автомобилист скрылся.
У мотоциклиста диагностировали перелом левой кисти и сотрясение мозга.
По факту ДТП полицейские проводят административное расследование.
Новости регионов
05 Октября, 2017
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