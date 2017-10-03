В Брянске неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и уехал

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП в Брянске, в результате которого пострадала 10-летняя девочка.

4 октября около 19.30 у остановки «Стадион брянских партизан» по улице Пушкина в Володарском районе ученицу 4-й гимназии сбил неизвестный водитель. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП водитель скрылся.

У школьницы диагностировали ушиб мягких тканей лица.

Сейчас полицейские устанавливают личность водителя, возбуждено административное расследование.