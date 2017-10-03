Житель брянского села топором зарубил собутыльника
Вечером 1 октября в селе Рюхов Унечского района жестоко убит 57-летний мужчина.
По подозрению в убийстве задержан 37-летний житель Рюхова. Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, мужчины вместе выпивали. Хозяин квартиры заподозрил гостя в краже денег и набросился на него с топором и ножом. Травмы оказались смертельными.
Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Новости регионов
05 Октября, 2017
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