Житель брянского села топором зарубил собутыльника

Вечером 1 октября в селе Рюхов Унечского района жестоко убит 57-летний мужчина.

По подозрению в убийстве задержан 37-летний житель Рюхова. Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, мужчины вместе выпивали. Хозяин квартиры заподозрил гостя в краже денег и набросился на него с топором и ножом. Травмы оказались смертельными.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.