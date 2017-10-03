В Брянске скутерист словам ключицу, протаранив «Хонду»
Водитель скутера оказался в больнице, протаранив Honda Civic в Бежицком районе Брянска.
Авария произошла 4 октября около 19.30 у дома № 28 по улице Литейной, сообщили в городском ОГИБДД.
41-летний водитель скутера Scorpion ехал от улицы Ульянова к улице XXII Съезда КПСС и врезался в попутную Honda Civic, 30-летний водитель которой поворачивал налево, во двор 28-го дома.
В результате ДТП пострадал скутерист – его госпитализировали в горбольницу № 1 с переломом ключицы.
Новости регионов
05 Октября, 2017
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