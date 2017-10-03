В Брянске скутерист словам ключицу, протаранив «Хонду»

Водитель скутера оказался в больнице, протаранив Honda Civic в Бежицком районе Брянска.

Авария произошла 4 октября около 19.30 у дома № 28 по улице Литейной, сообщили в городском ОГИБДД.

41-летний водитель скутера Scorpion ехал от улицы Ульянова к улице XXII Съезда КПСС и врезался в попутную Honda Civic, 30-летний водитель которой поворачивал налево, во двор 28-го дома.

В результате ДТП пострадал скутерист – его госпитализировали в горбольницу № 1 с переломом ключицы.