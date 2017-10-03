Два человека ранены при столкновении «Пежо» и «Логана» в Брянске
Два человека получили травмы в результате столкновения Peugeot и Renault Logan в Советском районе Брянска.
Авария произошла 4 октября около 17.40 у дома № 2 по улице Бежицкой. По данным ГИБДД, ее спровоцировал 33-летний водитель Renault Logan, который поворачивал налево, к улице Крахмалева, и протаранил встречный Peugeot под управлением 32-летнего водителя.
Водителя и 20-летнюю пассажирку Renault Logan госпитализировали – оба получили ушибленную рану головы.
Новости регионов
05 Октября, 2017
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