Два человека ранены при столкновении «Пежо» и «Логана» в Брянске

Два человека получили травмы в результате столкновения Peugeot и Renault Logan в Советском районе Брянска.

Авария произошла 4 октября около 17.40 у дома № 2 по улице Бежицкой. По данным ГИБДД, ее спровоцировал 33-летний водитель Renault Logan, который поворачивал налево, к улице Крахмалева, и протаранил встречный Peugeot под управлением 32-летнего водителя.

Водителя и 20-летнюю пассажирку Renault Logan госпитализировали – оба получили ушибленную рану головы.