У жительницы Брянска в кафе украли деньги и телефон
Отдыхавшая в кафе 32-летняя жительница Бежицкого района Брянска лишилась денег и телефона.
Несмотря на позднее время, женщина позвонила в полицию. По ее словам, она ненадолго отошла от столика, а когда вернулась, сумка с деньгами и телефоном бесследно исчезла.
Полицейские прибыли в кафе, опросили свидетелей и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В результате подозреваемого удалось задержать по горячим следам.
Им оказался 20-летний уроженец Казахстана, ранее уже имевший проблемы с законом. На следующий день его взяли под стражу.
Молодой человек сознался, что не планировал совершать кражу. Он случайно оказался в кафе и решил воспользоваться ситуацией.
К моменту задержания телефон он уже продал, а деньги потратил. Полицейские нашли телефон в местном магазине – его вернут владелице.
Уроженцу Казахстана грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
06 Октября, 2017
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