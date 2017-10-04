У жительницы Брянска в кафе украли деньги и телефон

Отдыхавшая в кафе 32-летняя жительница Бежицкого района Брянска лишилась денег и телефона.

Несмотря на позднее время, женщина позвонила в полицию. По ее словам, она ненадолго отошла от столика, а когда вернулась, сумка с деньгами и телефоном бесследно исчезла.

Полицейские прибыли в кафе, опросили свидетелей и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В результате подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

Им оказался 20-летний уроженец Казахстана, ранее уже имевший проблемы с законом. На следующий день его взяли под стражу.

Молодой человек сознался, что не планировал совершать кражу. Он случайно оказался в кафе и решил воспользоваться ситуацией.

К моменту задержания телефон он уже продал, а деньги потратил. Полицейские нашли телефон в местном магазине – его вернут владелице.

Уроженцу Казахстана грозит до пяти лет заключения.