В Советском районе Брянска нашли 2 авиабомбы и 8 реактивных снарядов
5 октября в Брянске обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в лесу в Советском районе находились две авиационные бомбы и восемь реактивных снарядов.
На месте оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Бомбы и снаряды благополучно изъяли и обезвредили.
Новости регионов
06 Октября, 2017
|+5
|$58
|€68
Это стало возможным благодаря многочисленным обращениям организации в адрес Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, Полпреда Президента России в Дальневосточном федеральном округе, главы Минвостокразвития России.
Организаторы проекта «Азбука Интернета» – ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России – обновили учебник «Азбука Интернета» и материалы на сайте azbukainterneta.ru.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
Акция «Внимание, переезд!» в Брянском регионе МЖД продлится до 20 октября. Железнодорожники продолжат посещать автотранспортные предприятия и проводить разъяснительную работу с водителями, а также устраивать совместные с сотрудниками ГИБДД рейды на переездах.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.