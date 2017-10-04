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В Советском районе Брянска нашли 2 авиабомбы и 8 реактивных снарядов

Опубликовано Вчера, 18:20

5 октября в Брянске обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в лесу в Советском районе находились две авиационные бомбы и восемь реактивных снарядов.

На месте оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Бомбы и снаряды благополучно изъяли и обезвредили.

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