После аварии на трассе Брянск – Смоленск три машины вылетели в кювет

Крупная авария произошла утром 5 октября на трассе Брянск – Смоленск.

Фото и видео в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, в результате столкновения два «ВАЗа» и Hyundai вылетели в кювет. Hyundai перевернулся, оказавшись вверх колесами.

Информации о том, что стало причиной аварии, и числе пострадавших пока не поступало.



