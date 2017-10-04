После аварии на трассе Брянск – Смоленск три машины вылетели в кювет
Крупная авария произошла утром 5 октября на трассе Брянск – Смоленск.
Фото и видео в соцсетях выложили очевидцы. По их словам, в результате столкновения два «ВАЗа» и Hyundai вылетели в кювет. Hyundai перевернулся, оказавшись вверх колесами.
Информации о том, что стало причиной аварии, и числе пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
06 Октября, 2017
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