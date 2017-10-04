Жительница Карачева сдала несуществующую квартиру за 18 тысяч рублей
Житель села Бережок стал жертвой мошенничества, решив снять квартиру в Карачеве.
Еще в мае 32-летний мужчина нашел в Интернете объявление о сдаче квартиры в райцентре на выгодных условиях. Встретившись с «квартировладелицей», он заплатил ей 18 тысяч рублей за три месяца вперед. Та пообещала на следующий день передать ключи, но исчезла.
Почти полгода житель Бережка пытался самостоятельно найти мошенницу. Когда поиски успехом так и не увенчались, он обратился в полицию.
Уже через сутки подозреваемую, ранее уже судимую, задержали. Деньги она давно потратила, но пообещала вернуть «предоплату» частями. По статье «Мошенничество» женщине грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
06 Октября, 2017
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