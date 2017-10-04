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Жительница Карачева сдала несуществующую квартиру за 18 тысяч рублей

Опубликовано Сегодня, 09:30

Житель села Бережок стал жертвой мошенничества, решив снять квартиру в Карачеве.

Еще в мае 32-летний мужчина нашел в Интернете объявление о сдаче квартиры в райцентре на выгодных условиях. Встретившись с «квартировладелицей», он заплатил ей 18 тысяч рублей за три месяца вперед. Та пообещала на следующий день передать ключи, но исчезла.

Почти полгода житель Бережка пытался самостоятельно найти мошенницу. Когда поиски успехом так и не увенчались, он обратился в полицию.

Уже через сутки подозреваемую, ранее уже судимую, задержали. Деньги она давно потратила, но пообещала вернуть «предоплату» частями. По статье «Мошенничество» женщине грозит до пяти лет заключения.

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