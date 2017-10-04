У Красного Рога спасли двух мальчиков, заблудившихся в лесу
В Почепском районе спасли двух 11-летних мальчиков, заблудившихся в лесу.
Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», Захар и Александр пропали 5 октября в районе Красного Рога. Их искали полицейские, добровольцы отряда и местный егерь.
С собой у детей был мобильный телефон, что облегчило их поиски. Мальчиков удалось найти в короткие сроки.
«Найдены, живы», – уже вечером 5 октября сообщили в отряде «Лиза Алерт».
Новости регионов
06 Октября, 2017
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