У Красного Рога спасли двух мальчиков, заблудившихся в лесу

В Почепском районе спасли двух 11-летних мальчиков, заблудившихся в лесу.

Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», Захар и Александр пропали 5 октября в районе Красного Рога. Их искали полицейские, добровольцы отряда и местный егерь.

С собой у детей был мобильный телефон, что облегчило их поиски. Мальчиков удалось найти в короткие сроки.

«Найдены, живы», – уже вечером 5 октября сообщили в отряде «Лиза Алерт».