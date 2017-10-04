Ночью в Сельцо сгорел Peugeot Boxer

В ночь на 6 октября в Сельцо загорелся микроавтобус Peugeot Boxer.

Пожар произошел на улице Южной, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 1.45, через шесть минут после вызова.

Машину тушили с помощью двух ручных пожарных стволов. В 1.54 Peugeot Boxer потушили.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал. Причину возгорания установят эксперты.