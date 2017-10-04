Предпринимательница украла 5000 рублей в жирятинском детсаду

Предпринимательница обокрала сотрудницу детсада в Жирятинском районе.

Как рассказали в региональном УМВД, из кошелька женщины пропали 5 тысяч рублей. Прибыв на место, полицейские выяснили, что несколько часов назад некая предпринимательница посетила кабинет заведующей, предложив ей и ее коллегам приобрести у нее товары.

Камеры видеонаблюдения, установленные по периметру детсада, зафиксировали номер машины предпринимательницы. Ее задержали в течение суток.

Женщина созналась в краже и пояснила, что все дело в неудачной торговле. Заметив оставленную без присмотра сумку, она вытащила деньги из кошелька. 5 тысяч работнице детсада она вернула.

По статье «Кража» злоумышленнице грозит до двух лет заключения.