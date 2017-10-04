Девушка спровоцировала тройное ДТП на трассе Брянск – Смоленск
Аварию на трассе Брянск – Смоленск, в результате которой три машины вылетели с дороги, спровоцировала девушка – водитель.
Подробности ДТП рассказали в областной Госавтоинспекции. Напомним, авария произошла 5 октября около 8.15 на 140-м километре смоленской трассы.
27-летняя водитель «ВАЗ-21114» двигалась в сторону Смоленска. Утратив контроль над управлением, она выехала на встречную полосу и врезалась в «ВАЗ-21093» под управлением 23-летнего водителя.
Затем автомобилистка протаранила Hyundai Getz, 39-летняя водитель которого ехала в сторону Смоленска. От удара все три машины оказались в кювете, а Hyundai Getz еще и перевернулся.
Виновницу аварии госпитализировали с тупой травмой живота, черепно-мозговой травмой и ушибом костей таза.
Новости регионов
06 Октября, 2017
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