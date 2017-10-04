В Дятьково пьяный водитель мопеда сбил на переходе трех женщин

В Дятьково пьяный водитель мопеда, не рассчитавший свои силы, сбил трех женщин.

ДТП произошло 5 октября около 17.40 на улице Ленина, сообщили в областной ГИБДД.

31-летний водитель мопеда «Дельта» сбил женщин, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

34-летнюю пострадавшую госпитализировали с переломом хирургической шейки и плеча и переломом внутренней лодыжки левой голени. 54-летняя пешеход получила ушиб грудной клетки и перелом шейки плеча – она также находится в больнице.

Согласно результатам медэкспертизы, водитель сел за руль мопеда пьяным.