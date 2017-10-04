На трассе Брянск – Новозыбков 20-летний водитель «Доджа» сбил пешехода
Пешеход получил тяжелые травмы, попав под «Додж» на брянской трассе.
Авария произошла 5 октября около 19.05 на 57-м километре дороги Брянск – Новозыбков. По предварительной информации брянской полиции, 20-летний водитель «Доджа» ехал в сторону Почепа и сбил 25-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пешехода госпитализировали с черепно-мозговой травмой сотрясением головного мозга, открытым переломом голеней обеих ног и переломом правой плечевой кости.
Новости регионов
06 Октября, 2017
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