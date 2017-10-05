Под Брянском произошла смертельная авария – очевидцы

Утром 7 октября под Брянском произошла смертельная авария.

Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, у Глинищево перевернулся автомобиль. «Один человек погиб», – рассказал автор фото.

На месте работали полицейские и медики. Официальной информации о случившемся пока не поступало.