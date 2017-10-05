В Брянске пропала 30-летняя Надежда Самохина
В Брянске ищут Надежду Юрьевну Самохину.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 30-летняя женщина пропала 3 октября.
Приметы: рост 165 сантиметров, короткая стрижка, голубые глаза. Была одета в серую дубленку, белую шапку и черные сапоги.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Надежды Самохиной, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.
Новости регионов
07 Октября, 2017
|+7
|$58
|€68
Предпринимательницы из брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Левина и Ольга Пискунова приняли участие в организованной Фондом «Наше будущее» международной конференции по социальному предпринимательству в Москве.
«Ростелеком» и компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищённости систем и исследованиях в области ИБ, подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Компании планируют совместную работу в области анализа состояния информационной безопасности, обмена данными, технологиями и опытом в этой сфере.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
Акция «Внимание, переезд!» в Брянском регионе МЖД продлится до 20 октября. Железнодорожники продолжат посещать автотранспортные предприятия и проводить разъяснительную работу с водителями, а также устраивать совместные с сотрудниками ГИБДД рейды на переездах.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.