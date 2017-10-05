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В Брянске пропала 30-летняя Надежда Самохина

Опубликовано Сегодня, 16:30

В Брянске ищут Надежду Юрьевну Самохину.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 30-летняя женщина пропала 3 октября.

Приметы: рост 165 сантиметров, короткая стрижка, голубые глаза. Была одета в серую дубленку, белую шапку и черные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Надежды Самохиной, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.

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