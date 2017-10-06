В Севском районе пропал 67-летний Александр Горбачев
В Севском районе пропал Александр Николаевич Горбачев 1950 года рождения.
Пенсионер дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», Александр Горбачев пропал 5 октября в поселке Дубрава Севского района. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не выходит на связь.
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза. Особая примета – передвигается с костылем.
Был одет в коричневую вельветовую куртку, темно-синие спортивные брюки и темные галоши.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Горбачева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
Также, напомним, продолжаются поиски 30-летней Надежды Самохиной, пропавшей в Брянске.
Новости регионов
08 Октября, 2017
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