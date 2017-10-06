В Севском районе пропал 67-летний Александр Горбачев

В Севском районе пропал Александр Николаевич Горбачев 1950 года рождения.

Пенсионер дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», Александр Горбачев пропал 5 октября в поселке Дубрава Севского района. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не выходит на связь.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза. Особая примета – передвигается с костылем.

Был одет в коричневую вельветовую куртку, темно-синие спортивные брюки и темные галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Горбачева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также, напомним, продолжаются поиски 30-летней Надежды Самохиной, пропавшей в Брянске.