В Погарском районе больше часа тушили дом: есть пострадавшая

Крупный пожар произошел вечером 7 октября в Погарском районе.

В 22.18 в Брянское МЧС сообщили о том, что на улице Новой в деревне Михновка загорелся частный жилой дом. В 22.37 пожарные прибыли в Михновку.

К этому времени по всей площади горела крыша дома. Потушить пожар удалось в 23.40.

По данным МЧС, пострадала женщина. Причину возгорания предстоит установить.