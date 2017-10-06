В Большом Полпино пьяный водитель Kia Ceed врезался в гараж
24-летний водитель Kia Ceed протаранил гараж в Большом Полпино.
Авария произошла 7 октября около 6.55 на улице Кирпичной. По предварительной информации областной ГИБДД, 24-летний водитель Kia Ceed ехал в сторону улицы Рылеева. Не справившись с управлением, он врезался в гараж на правой обочине.
Водителя госпитализировали с переломом позвоночника. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
Новости регионов
08 Октября, 2017
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