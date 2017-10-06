В Большом Полпино пьяный водитель Kia Ceed врезался в гараж

24-летний водитель Kia Ceed протаранил гараж в Большом Полпино.

Авария произошла 7 октября около 6.55 на улице Кирпичной. По предварительной информации областной ГИБДД, 24-летний водитель Kia Ceed ехал в сторону улицы Рылеева. Не справившись с управлением, он врезался в гараж на правой обочине.

Водителя госпитализировали с переломом позвоночника. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался.