В Брянске водитель Daewoo Nexia сбил 15-летнюю девочку

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Предпринимательницы из брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Левина и Ольга Пискунова приняли участие в организованной Фондом «Наше будущее» международной конференции по социальному предпринимательству в Москве.

«Ростелеком» и компания Digital Security, специализирующаяся на анализе защищённости систем и исследованиях в области ИБ, подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности. Компании планируют совместную работу в области анализа состояния информационной безопасности, обмена данными, технологиями и опытом в этой сфере.