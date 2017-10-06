В Брянске водитель Daewoo Nexia сбил 15-летнюю девочку
15-летняя девочка-пешеход пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.
6 октября около 21.45 на проспекте Станке Димитрова девочку сбил 35-летний водитель Daewoo Nexia, который ехал от улицы Спартаковской к улице Пересвета. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Новости регионов
08 Октября, 2017
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