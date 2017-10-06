В пойме Десны в Брянске сгорела машина

Днем 8 октября загорелась машина в пойме Десны в Советском районе Брянска.

Сообщение о пожаре в Брянское МЧС поступило в 13.43. До места вызова пожарные добирались девять минут.

К этому времени легковая машина горела по всей площади. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Автомобиль потушили в 14.10. О пострадавших в МЧС не сообщают. Причина возгорания устанавливается.