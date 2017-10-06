В брянском селе пьяный водитель мотовездехода въехал в стоявший «ВАЗ»
В Климовском районе пьяный водитель мотовездехода разбил припаркованный «ВАЗ» и оказался в больнице.
Авария произошла 7 октября на улице Советской в селе Каменский. Как сообщили в областной ГИБДД, 67-летний водитель мотовездехода CF-500A не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил стоявший «ВАЗ-21115».
Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Согласно результатам медэкспертизы, в момент ДТП он был пьян.
Новости регионов
09 Октября, 2017
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