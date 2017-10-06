Под Суземкой перевернулся «ВАЗ»: пьяный водитель сбежал из больницы
Пьяный пенсионер за рулем «ВАЗа» устроил аварию под Суземкой.
ДТП произошло 6 октября около 21.00 на 2-м километре дороги Суземка – Трубчевск – Хутор Холмецкий.
По данным областной ГИБДД, 61-летний водитель «ВАЗ-2101» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и вылетел в кювет.
Водителя, который оказался пьян, доставили в больницу с вывихом бедра. Однако он посчитал, что в лечении не нуждается, и самовольно покинул больницу.
Новости регионов
09 Октября, 2017
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