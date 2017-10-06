В Брянске водитель «Яндекс. Такси» сбил пешехода на переходе
Водитель «Яндекс. Такси» сбил 51-летнего пешехода в Брянске.
ДТП произошло 6 октября около 6.55 у дома № 94 по улице Ульянова в Бежицком районе. По данным городского ОГИБДД, мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 32-летний водитель «Лады Гранты».
Пешехода госпитализировали с ушибом грудной клетки слева и ушибом правой голени.
В момент ДТП таксист был трезв.
Новости регионов
09 Октября, 2017
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