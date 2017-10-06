В Брянске водитель «Яндекс. Такси» сбил пешехода на переходе

Смоленский следком возбудил уголовное дело в отношении воспитателя одного из детских оздоровительных лагерей, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, об этом сообщила пресс-служба ведомства.