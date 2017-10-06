В центре Брянска сгорела частная баня
Вечером 8 октября произошел пожар в Советском районе Брянска.
В восьмом часу загорелась частная баня по переулку Осовиахима, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 19.40.
Очаг возгорания находился на чердаке. Потушить баню удалось в 19.48.
По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Новости регионов
09 Октября, 2017
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