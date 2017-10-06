Под Брянском «Мерседес» разорвало на части в ДТП с «КамАЗом»

Крупная авария произошла вечером 8 октября в Брянском районе.

По словам очевидцев, у АЗС за Добрунью столкнулись легковой «Мерседес» и «КамАЗ».

«Мерседес» разорвало на куски», «Остатки «Мерса» горят под фурой», «Фура лежит на одной стороне. Остатки машины «Мерса» на другой. Очень печально. В «Мерсе» никто не выжил», – сообщили в соцсетях очевидцы.

В Брянском МЧС сообщили, что в 22.14 пожарно-спасательное подразделение тушило кабину «КамАЗа».

Информации от ГИБДД пока не поступало.





