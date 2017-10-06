Под Брянском «Мерседес» разорвало на части в ДТП с «КамАЗом»
Крупная авария произошла вечером 8 октября в Брянском районе.
По словам очевидцев, у АЗС за Добрунью столкнулись легковой «Мерседес» и «КамАЗ».
«Мерседес» разорвало на куски», «Остатки «Мерса» горят под фурой», «Фура лежит на одной стороне. Остатки машины «Мерса» на другой. Очень печально. В «Мерсе» никто не выжил», – сообщили в соцсетях очевидцы.
В Брянском МЧС сообщили, что в 22.14 пожарно-спасательное подразделение тушило кабину «КамАЗа».
Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
09 Октября, 2017
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