Из-за желания покурить брянец ограбил магазин с сигаретами
Страдающий без сигарет житель Выгоничского района ограбил магазин в Брянске.
Как сообщили в региональном УМВД, ночью злоумышленник разбил витрину магазина в Володарском районе, проник внутрь и скрылся с пятью пачками сигарет.
Поскольку магазин находится под охраной, 40-летнего подозреваемого задержали неподалеку спустя несколько минут. Он рассказал, что пришел к магазину, чтобы купить сигареты, но, поскольку он был закрыл, пришлось пойти на кражу.
Курильщику грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
09 Октября, 2017
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