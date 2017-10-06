Из-за желания покурить брянец ограбил магазин с сигаретами

Страдающий без сигарет житель Выгоничского района ограбил магазин в Брянске.

Как сообщили в региональном УМВД, ночью злоумышленник разбил витрину магазина в Володарском районе, проник внутрь и скрылся с пятью пачками сигарет.

Поскольку магазин находится под охраной, 40-летнего подозреваемого задержали неподалеку спустя несколько минут. Он рассказал, что пришел к магазину, чтобы купить сигареты, но, поскольку он был закрыл, пришлось пойти на кражу.

Курильщику грозит до пяти лет заключения.