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В Брянске пару застали за распиливанием лодки – мужчина сбежал

Опубликовано Сегодня, 16:20

В Брянске разыскивают мужчину, укравшего лодку и бросившего напарницу на месте преступления.

В полицию обратился 65-летний житель поселка Радица-Крыловка. Он рассказал, что с его двора украли алюминиевую лодку с мотором.

Сотрудники уголовного розыска нашли лодку. Недалеко от места кражи мужчина и женщина распиливали ее, чтобы сдать на металлолом.

Полицейские задержали 45-летнюю женщину, однако мужчине удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело – женщине грозит до пяти лет заключения. Полицейские установили личность ее напарника – ранее он уже был судим. Сейчас правоохранители пытаются задержать его.

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