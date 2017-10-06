В Брянске пару застали за распиливанием лодки – мужчина сбежал
В Брянске разыскивают мужчину, укравшего лодку и бросившего напарницу на месте преступления.
В полицию обратился 65-летний житель поселка Радица-Крыловка. Он рассказал, что с его двора украли алюминиевую лодку с мотором.
Сотрудники уголовного розыска нашли лодку. Недалеко от места кражи мужчина и женщина распиливали ее, чтобы сдать на металлолом.
Полицейские задержали 45-летнюю женщину, однако мужчине удалось скрыться.
Возбуждено уголовное дело – женщине грозит до пяти лет заключения. Полицейские установили личность ее напарника – ранее он уже был судим. Сейчас правоохранители пытаются задержать его.
Новости регионов
09 Октября, 2017
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