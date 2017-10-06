В Навле после ДТП пострадавшего деблокировали из машины
9 октября в Навле произошла авария – есть пострадавший.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на улице Промышленной столкнулись две машины. Оперативному дежурному информация о ДТП поступила в 13.47.
На месте работали полицейские, медики и спасатели. Пострадавшего пришлось извлекать из машины с помощью специнструментов (на фото Брянского МЧС). Его доставили в больницу.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
Новости регионов
09 Октября, 2017
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