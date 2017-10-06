В Навле после ДТП пострадавшего деблокировали из машины

9 октября в Навле произошла авария – есть пострадавший.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на улице Промышленной столкнулись две машины. Оперативному дежурному информация о ДТП поступила в 13.47.

На месте работали полицейские, медики и спасатели. Пострадавшего пришлось извлекать из машины с помощью специнструментов (на фото Брянского МЧС). Его доставили в больницу.

Информации от ГИБДД пока не поступало.