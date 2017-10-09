На дороге в брянском селе нашли труп мужчины

Полиция выясняет обстоятельства гибели 41-летнего мужчины.

9 октября около 7.25 его тело было обнаружено на улице Центральной в селе Уношево Гордеевского района, сообщили в областной ГИБДД.

Предварительно установлено, что мужчину сбила машина.

Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас полицейские устанавливают его личность и выясняют обстоятельства случившегося.