На дороге в брянском селе нашли труп мужчины
Полиция выясняет обстоятельства гибели 41-летнего мужчины.
9 октября около 7.25 его тело было обнаружено на улице Центральной в селе Уношево Гордеевского района, сообщили в областной ГИБДД.
Предварительно установлено, что мужчину сбила машина.
Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас полицейские устанавливают его личность и выясняют обстоятельства случившегося.
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11 Октября, 2017
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