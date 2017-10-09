В Унече пропала 21-летняя девушка
В Унече пропала 21-летняя Юлия Валерьевна Романишко.
Тревогу забили родные девушки – они оставляют в соцсетях сообщения о ее поисках. По их словам, в последний раз Юлию видели 7 октября около 16.00 во дворе дома № 8 по улице Горького в Унече.
Приметы: на вид около 25 лет, среднего телосложения, черные волосы ниже плеч. Была одета в светлую куртку, темные или темно-синие джинсы, с собой может иметь рюкзак.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Юлии Романишко, просят звонить по телефону 8-999-377-30-52.
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