9 октября под Брянском перевернулась фура DAF.

Авария произошла около 8.45 на 4-м километре дороги «Обход Брянска». Как сообщили в областной ГИБДД, 57-летний водитель фуры ехал от Супонево в сторону Орла. Не справившись с управлением, он съехал в кювет, после чего машина перевернулась.

Водителя госпитализировали с переломом голени.