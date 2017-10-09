В Навле столкнулись Toyota Rav 4 и Volkswagen Transporter: двое ранены
Два человека получили травмы в результате столкновения Toyota Rav 4 и Volkswagen Transporter в Навле.
ДТП произошло 9 октября около 13.30 на перекрестке улицы Промышленной и дороги Украина – Пролысово – Гавань.
По информации областной ГИБДД, 77-летний водитель Toyota Rav 4, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил Volkswagen Transporter под управлением 40-летнего водителя.
Водителя Toyota госпитализировали с множественными переломами ребер. Водитель Volkswagen также госпитализирован – у него перелом грудины.
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11 Октября, 2017
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