В Навле столкнулись Toyota Rav 4 и Volkswagen Transporter: двое ранены

Два человека получили травмы в результате столкновения Toyota Rav 4 и Volkswagen Transporter в Навле.

ДТП произошло 9 октября около 13.30 на перекрестке улицы Промышленной и дороги Украина – Пролысово – Гавань.

По информации областной ГИБДД, 77-летний водитель Toyota Rav 4, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил Volkswagen Transporter под управлением 40-летнего водителя.

Водителя Toyota госпитализировали с множественными переломами ребер. Водитель Volkswagen также госпитализирован – у него перелом грудины.