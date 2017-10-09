Брянец впал в кому после драки – виновного нашли по медсправке

Медицинская справка помогла задержать подозреваемого в жестоком избиении 35-летнего жителя Брянска.

Мужчину привезли в больницу в тяжелом состоянии – он впал в кому. Сотрудники уголовного розыска располагали информацией лишь о месте, откуда скорая забрала пациента.

Свидетели рассказали, что видели дравшихся мужчин. Один из них потерял куртку, которая так и осталась лежать на месте драки.

В кармане куртки полицейские нашли медицинскую справку, по которой и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Советского района.

По его словам, между ним и впавшим в кому брянцем возник словесный конфликт, который затем перерос в драку.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Как сообщили в региональном УМВД, пострадавший брянец до сих пор находится в коме.