Брянец впал в кому после драки – виновного нашли по медсправке
Медицинская справка помогла задержать подозреваемого в жестоком избиении 35-летнего жителя Брянска.
Мужчину привезли в больницу в тяжелом состоянии – он впал в кому. Сотрудники уголовного розыска располагали информацией лишь о месте, откуда скорая забрала пациента.
Свидетели рассказали, что видели дравшихся мужчин. Один из них потерял куртку, которая так и осталась лежать на месте драки.
В кармане куртки полицейские нашли медицинскую справку, по которой и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Советского района.
По его словам, между ним и впавшим в кому брянцем возник словесный конфликт, который затем перерос в драку.
Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали и заключили под стражу.
Как сообщили в региональном УМВД, пострадавший брянец до сих пор находится в коме.
Новости регионов
Перед смоленским судом предстанут двое двоюродных братьев, которые с молотком нападали на пенсионеров
11 Октября, 2017
|+5
|$59
|€69
О необходимости разделять проблемы, которые преследуют муниципальный транспорт, и проблемы частных перевозчиков озвучил председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич на заседании рабочей группы в Брянской областной Думе по вопросам общественного транспорта и перевозкам пассажиров.
«Ростелеком» запустил новый этап конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет».
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).
Акция «Внимание, переезд!» в Брянском регионе МЖД продлится до 20 октября. Железнодорожники продолжат посещать автотранспортные предприятия и проводить разъяснительную работу с водителями, а также устраивать совместные с сотрудниками ГИБДД рейды на переездах.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.