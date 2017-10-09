Поиск по сайту

Школьник на мопеде на ходу обокрал пенсионерку из Погара

Опубликовано Сегодня, 08:30

15-летний школьник совершил дерзкое ограбление в Погарском районе.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Погара. Она рассказала, что ехала на велосипеде, когда молодой человек на мопеде на ходу выхватил из корзины сумку с 9 тысячами рублей.

Полицейские прибыли на место преступления – на 43-й километр дороги Брянск – Новозыбков. По словам очевидцев, мопед имел нестандартные модификации. Его удалось обнаружить в Трубчевске.

Владельцем мопеда оказался 15-летний школьник – сразу же после задержания он дал признательные показания, пояснив, что давно готовился к краже и тщательно ее спланировал. Чтобы не быть узнанным, он отправился в Погарский район. Будучи уверенным в том, что его не найдут, школьник даже не спрятал приметный транспорт.

Деньги он быстро потратил, а сумку и документы полицейские вернули владелице.

По данным регионального УМВД, школьнику грозит до четырех лет по статье «Грабеж».

 1190
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске судимый подросток угнал и сжег мопед
  • В Дятьково будут судить таксиста, присвоившего забытые пассажиркой деньги
  • 56-летний мужчина ограбил пенсионерку в Бежицком районе
  • Не умевший плавать орловский школьник утонул в Должанском районе
  • Брянский школьник ограбил студентку
    •
    Новости регионов
    В Смоленской области водитель за попытку дачи взятки полицейскому ответит в суде
    17:13:35 11-10-2017
    Смоленский следком завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Ленинградской области, которого обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
    В смоленском Одинцово могут построить высотку
    16:11:32 11-10-2017
    Мэр Смоленска Владимир Соваренко 10 октября подписал документ о предоставлении участка площадью 1, 2 гектара в поселке Одинцово под возведение многоэтажки.
    Троих жителей Холм-Жирковского района подозревают в грабеже
    15:13:25 11-10-2017
    Полиция Холм-Жирковского района задержала двух ранее судимых местных жителей 32-х и 33-х лет, подозреваемых в грабеже и избиении мужчины, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
    В Смоленскую область завезли вторую партию вакцины против гриппа
    14:10:11 11-10-2017
    Первая партия вакцины против гриппа в объеме 50% в Смоленскую область поступила в августе 2017 года, об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
    Проезд транспорта по улице Декабристов в Смоленске ограничили
    13:04:51 11-10-2017
    Движение автомобилей в Смоленске по улице Декабристов ограничили на два дня, об этом сообщили в комитете по информационной политике администрации города.
    Все жилые дома в Смоленске подключены к теплу
    12:35:18 11-10-2017
    Смоленский филиал компании «Квадра» включил отопление во всех жилых домах областного центра, об этом сообщила пресс-служба предприятия.
    11 Октября, 2017
    		 +9 $59€69
    Лента новостей
    Сегодня, 17:00
    Брянский блогер рассказал о полицейских пытках и угрозах (ВИДЕО)
    Сегодня, 16:40
    Брянцев зовут в православные добровольцы
    Сегодня, 16:00
    В Дубровском районе автокран задел провода: дорожника убило током
    Сегодня, 15:20
    На Калинина в Брянске «ВАЗ» едва не въехал в дом (ФОТО)
    Сегодня, 14:40
    Брянские собачники жалуются на гадящих горожан
    Сегодня, 14:00
    Брянцев приглашают на работу в МЧС
    Сегодня, 13:24
    На новозыбковской трассе водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил пешехода
    Сегодня, 08:30
    Школьник на мопеде на ходу обокрал пенсионерку из Погара
    Сегодня, 08:00
    12 октября в Бежице понизят напор воды
    Вчера, 22:58
    Председатель облдумы Попков возглавил брянских единороссов
    Вчера, 19:00
    Богомаз назвал Дворец Гагарина в Брянске губернаторским
    Вчера, 18:20
    Брянцы участвовали в семинаре шихана Ульфа Эвенаса по айкидо
    Вчера, 17:46
    Мастер брянской колонии и заключенный с женой организовали наркобизнес
    Вчера, 17:00
    Брянца, убившего таксиста и сжегшего труп, приговорили к 17 годам
    Вчера, 16:20
    Брянец впал в кому после драки – виновного нашли по медсправке
    Вчера, 15:40
    В Брянске собирают 148 тысяч рублей на памятник рок-музыканту Чижикову
    Вчера, 15:00
    Брянским школьникам с задержками платили за летний труд
    Вчера, 14:20
    На компьютерное обучение брянских пенсионеров потратят 600 тысяч рублей
    Вчера, 14:20
    В Брянске задержали таджика с 245 граммами героина
    Вчера, 13:40
    В Навле столкнулись Toyota Rav 4 и Volkswagen Transporter: двое ранены
    Вчера, 13:04
    На Брянщине появилась кролиководческая мега-ферма
    Вчера, 13:00
    В Брянске работникам ООО «33 дуба» перестали платить зарплату
    Вчера, 12:30
    Под Брянском перевернулась фура
    Вчера, 12:00
    Виткевич призвал Гапеенко уйти еще и из брянской Думы
    Вчера, 11:30
    Жительница Брянска спасла краснокнижного орла от гибели
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 17:04
    Было болото – стала дорога. Как строятся брянские магистрали?
    Сегодня, 13:27
    Клиентов «Дом.ru Бизнес» защитят решения «Лаборатории Касперского»
    Вчера, 11:29
    Браконьер с арбалетом арестован за криминальный убой скота на мираторговской ферме
    9-10-2017, 18:06
    У «Дом.ru Клуб» появились новые партнеры
    9-10-2017, 11:29
    "Варяг" открывает сезон на катке
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Макс Фадеев выложил фото несовершеннолетней брянской Евы
    Общество О главном
    Брянских женщин пригласили на бесплатное обследование груди
    Новости Происшествия
    Под Брянском «Мерседес» разорвало на части в ДТП с «КамАЗом»
    Общество О главном
    Мастер брянской колонии и заключенный с женой организовали наркобизнес
    Общество О главном
    В 39-й школе Брянска положили конец поборам
    Новости партнёров
    Опора России
    Проблемы муниципального транспорта нельзя смешивать с проблемами перевозчиков – Гринкевич

    Проблемы муниципального транспорта нельзя смешивать с проблемами перевозчиков – Гринкевич

    О необходимости разделять проблемы, которые преследуют муниципальный транспорт, и проблемы частных перевозчиков озвучил председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич на заседании рабочей группы в Брянской областной Думе по вопросам общественного транспорта и перевозкам пассажиров.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года

    «Ростелеком» запустил новый этап конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет».

    МРСК новости
    Брянскэнерго получило паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

    Брянскэнерго получило паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).

    РЖД новости
    Акция «Внимание, переезд!» в Брянской области продлится до 20 октября

    Акция «Внимание, переезд!» в Брянской области продлится до 20 октябряАкция «Внимание, переезд!» в Брянском регионе МЖД продлится до 20 октября. Железнодорожники продолжат посещать автотранспортные предприятия и проводить разъяснительную работу с водителями, а также устраивать совместные с сотрудниками ГИБДД рейды на переездах.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.