Школьник на мопеде на ходу обокрал пенсионерку из Погара

15-летний школьник совершил дерзкое ограбление в Погарском районе.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Погара. Она рассказала, что ехала на велосипеде, когда молодой человек на мопеде на ходу выхватил из корзины сумку с 9 тысячами рублей.

Полицейские прибыли на место преступления – на 43-й километр дороги Брянск – Новозыбков. По словам очевидцев, мопед имел нестандартные модификации. Его удалось обнаружить в Трубчевске.

Владельцем мопеда оказался 15-летний школьник – сразу же после задержания он дал признательные показания, пояснив, что давно готовился к краже и тщательно ее спланировал. Чтобы не быть узнанным, он отправился в Погарский район. Будучи уверенным в том, что его не найдут, школьник даже не спрятал приметный транспорт.

Деньги он быстро потратил, а сумку и документы полицейские вернули владелице.

По данным регионального УМВД, школьнику грозит до четырех лет по статье «Грабеж».