На новозыбковской трассе водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил пешехода
Смертельная авария произошла 10 октября на 147-м километре трассы Брянск – Новоозыбков – граница с Белоруссией.
Около 19.10 55-летний водитель Toyota Land Cruiser 200, который ехал от Унечи к Клинцам, сбил пешехода, сообщили в областной ГИБДД.
От полученных травм мужчина скончался. Его личность пока установить не удалось, проводится проверка.
Новости регионов
11 Октября, 2017
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