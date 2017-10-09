На новозыбковской трассе водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил пешехода

Смертельная авария произошла 10 октября на 147-м километре трассы Брянск – Новоозыбков – граница с Белоруссией.

Около 19.10 55-летний водитель Toyota Land Cruiser 200, который ехал от Унечи к Клинцам, сбил пешехода, сообщили в областной ГИБДД.

От полученных травм мужчина скончался. Его личность пока установить не удалось, проводится проверка.