На Калинина в Брянске «ВАЗ» едва не въехал в дом
Крупная авария произошла утром 11 октября в Советском районе Брянска.
Как рассказали в соцсетях очевидцы, около 8.00 на улице Калинина, в районе набережной, в результате ДТП «ВАЗ» вылетел на тротуар и остановился в нескольких сантиметрах от двухэтажного дома.
«Как им это удается? Не понимаю...», «Слава богу, пешеходов не было и они не попали под колеса этих горе-водителей!», «И так каждое утро почти на всех перекрестках города, и это еще зима не началась, зимой будет еще хлеще», – отмечают интернет-пользователи.
Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.
Новости регионов
11 Октября, 2017
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