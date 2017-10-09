На Калинина в Брянске «ВАЗ» едва не въехал в дом

Крупная авария произошла утром 11 октября в Советском районе Брянска.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, около 8.00 на улице Калинина, в районе набережной, в результате ДТП «ВАЗ» вылетел на тротуар и остановился в нескольких сантиметрах от двухэтажного дома.

«Как им это удается? Не понимаю...», «Слава богу, пешеходов не было и они не попали под колеса этих горе-водителей!», «И так каждое утро почти на всех перекрестках города, и это еще зима не началась, зимой будет еще хлеще», – отмечают интернет-пользователи.

Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.



