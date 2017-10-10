В Брянске пьяный водитель без «прав» пошел на обгон и устроил ДТП

Пьяный водитель без водительского удостоверения устроил ДТП в Брянске.

Авария произошла 10 октября около 5.30 на улице Снежетьский Вал между Володарским и Фокинским районами.

Как сообщили в областной ГИБДД, 21-летний водитель «ВАЗ-21083» решил пойти на обгон и протаранил Chevrolet Aveo под управлением 22-летней девушки.

Виновник аварии получил перелом носа – его отпустили с назначением лечения. В момент ДТП он был пьян, за руль он сел, не имея водительского удостоверения.