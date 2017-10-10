В Брянске кассир по глупости лишила компанию 164 тысячи рублей

В Брянске доверчивая кассир-операционист лишила компанию 164 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, 43-летняя кассир-операционист приняла входящий звонок. Собеседник представился региональным техническим оператором и сообщил, что для дальнейшей работы используемого компанией терминала приема платежей нужно перенастроить программы и оборудование.

Под диктовку мошенника женщина выполнила на терминале ряд операций, в результате которых на мобильные номера звонившего ушли 164 тысячи рублей.

Пока полицейские выяснили, что номера зарегистрированы в Курской и Рязанской областях.

Брянцев призвали быть бдительными и не совершать финансовых операций по звонкам неизвестных.