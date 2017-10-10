В Брянске кассир по глупости лишила компанию 164 тысячи рублей
В Брянске доверчивая кассир-операционист лишила компанию 164 тысяч рублей.
Как сообщили в региональном УМВД, 43-летняя кассир-операционист приняла входящий звонок. Собеседник представился региональным техническим оператором и сообщил, что для дальнейшей работы используемого компанией терминала приема платежей нужно перенастроить программы и оборудование.
Под диктовку мошенника женщина выполнила на терминале ряд операций, в результате которых на мобильные номера звонившего ушли 164 тысячи рублей.
Пока полицейские выяснили, что номера зарегистрированы в Курской и Рязанской областях.
Брянцев призвали быть бдительными и не совершать финансовых операций по звонкам неизвестных.
Новости регионов
12 Октября, 2017
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