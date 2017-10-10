В Брянске пенсионерка выпала из машины скорой на дорогу
Странное ДТП произошло в Брянске 11 октября.
Как сообщает городское ОГИБДД, около 14.20 у дома № 38 по проспекту Московскому в Фокинском районе из машины скорой помощи Карачевской районной больницы на проезжую часть выпала 56-летняя женщина.
У пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тупую травму живота. По данным ГИБДД, после осмотра бригада скорой оставила пострадавшую на месте ДТП.
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12 Октября, 2017
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