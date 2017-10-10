В Брянске пенсионерка выпала из машины скорой на дорогу

Странное ДТП произошло в Брянске 11 октября.

Как сообщает городское ОГИБДД, около 14.20 у дома № 38 по проспекту Московскому в Фокинском районе из машины скорой помощи Карачевской районной больницы на проезжую часть выпала 56-летняя женщина.

У пенсионерки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тупую травму живота. По данным ГИБДД, после осмотра бригада скорой оставила пострадавшую на месте ДТП.