В Локте столкнулись «ВАЗ» и мотоблок с прицепом
Один человек пострадал в результате столкновения «ВАЗа» и мотоблока в Локте Брасовского района.
Авария произошла 11 октября около 21.50 на улице Липовой. Ее спровоцировал 25-летний водитель «ВАЗ-21103», протаранивший попутный мотоблок с прицепом под управлением 52-летнего водителя.
Водителя мотоблока госпитализировали с сотрясением мозга, осадненной раной лица и переломом малой берцовой кости.
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12 Октября, 2017
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