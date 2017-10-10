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В Локте столкнулись «ВАЗ» и мотоблок с прицепом

Опубликовано Сегодня, 12:30

Один человек пострадал в результате столкновения «ВАЗа» и мотоблока в Локте Брасовского района.

Авария произошла 11 октября около 21.50 на улице Липовой. Ее спровоцировал 25-летний водитель «ВАЗ-21103», протаранивший попутный мотоблок с прицепом под управлением 52-летнего водителя.

Водителя мотоблока госпитализировали с сотрясением мозга, осадненной раной лица и переломом малой берцовой кости.

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