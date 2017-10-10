Подросток с двумя напарниками ограбили дом и избили хозяев под Стародубом
Трое налетчиков совершили ограбление в селе Чубковичи Стародубского района.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, пьяная троица, среди которых был несовершеннолетний, ворвалась в дом и избила хозяев – мужчину и его пожилую мать. Угрожая ножом, они потребовали деньги. Их добычей стали 2,4 тысячи рублей, бытовая техника и другое имущество общей стоимостью более 60 тысяч рублей.
Все трое ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Сейчас они находятся под стражей.
Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Разбой» завершено, в ближайшее время его рассмотрит суд.
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12 Октября, 2017
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