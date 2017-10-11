В Клинцах водитель «ВАЗа» тяжело ранил 20-летнюю девушку

20-летняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Клинцах.

11 октября около 19.50 пешехода сбил 53-летний водитель «ВАЗ 2107», который ехал в сторону улицы Рябка, сообщили в областной ГИБДД. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей головы.