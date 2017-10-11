Житель Почепа, не найдя водки, ограбил кафе
Житель Почепа, не сумев легально купить алкоголь, решился на преступление.
Инцидент произошел в Красном Роге. Ночью в полицию сообщили, что неизвестный выбил входную дверь в кафе и украл три бутылки водки.
Уже через несколько часов подозреваемого задержали. 46-летний житель Почепа рассказал, что приехал в гости к другу. Они допоздна отмечали встречу и намеревались продолжать праздник, но закончился алкоголь.
Гость отправился за спиртным, однако в четыре утра все магазины и кафе оказались закрыты. Проходя мимо одного из кафе, житель Почепа заметил в витрине несколько бутылок. Отметив, что в здании отсутствует сигнализация, он решился на преступление.
По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.
Новости регионов
13 Октября, 2017
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