Житель Почепа, не найдя водки, ограбил кафе

Житель Почепа, не сумев легально купить алкоголь, решился на преступление.

Инцидент произошел в Красном Роге. Ночью в полицию сообщили, что неизвестный выбил входную дверь в кафе и украл три бутылки водки.

Уже через несколько часов подозреваемого задержали. 46-летний житель Почепа рассказал, что приехал в гости к другу. Они допоздна отмечали встречу и намеревались продолжать праздник, но закончился алкоголь.

Гость отправился за спиртным, однако в четыре утра все магазины и кафе оказались закрыты. Проходя мимо одного из кафе, житель Почепа заметил в витрине несколько бутылок. Отметив, что в здании отсутствует сигнализация, он решился на преступление.

По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения.